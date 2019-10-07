解決貿易爭端 印美就部份貿易分歧達共識

（中央社記者康世人新德里7日專電）為避免貿易戰進一步擴大，印度與美國在討論貿易分歧的議題後，印度將同意削減哈雷機車等美國產品的關稅，美國願意給予部分印度產品優惠關稅，雙方即將達成共識。

美國總統川普先前曾批評印度對美國產品設下太多關稅與障礙，隨後取消對印度產品的普遍性優惠關稅制度，印度也向美國的杏仁、核桃等農產品課徵報復性關稅，雙方關係一度陷入緊張。

不過，美國和印度都憂慮中國利用「一帶一路」經濟收買各國及軍事擴張等，願意致力解決分歧，強化戰略夥伴關係，以對抗中國的擴張。

印度時報（Times of India）今天引述匿名消息人士指出，儘管雙方已就一些貿易問題達成協議，未來幾週雙方可能宣布結果。

消息人士說，印度與美國已就高階產品、專利、心臟支架和膝蓋關節植入物等的貿易問題達成協議，這些產品因為在印度遭價格控制，成為美國不滿印度的主因之一。

面對印度的善意，美國也將根據先前遭川普政府取消的普遍性優惠關稅制度（Generalized System of Preferences），提供部分印度產品關稅優惠，包括印度芒果、石榴等農產品，可能更容易進入美國市場。

印度已明確向美國表明願意解決美方所關切的事，印度總理莫迪強調，已授權商工部長戈雅（Piyush Goyal）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）依過去3個月談判情形，雙方再行溝通，了解對方底線。

消息人士表示，印度和美國把這項貿易談判視為是更廣泛戰略夥伴關係的一部分。

另一名不具名人士透露，由於美國已在恐怖主義、查摩與克什米爾、印度加入核子供應國組織（NSG）等一系列問題上對印度提供很大幫助，這也讓印度願意採取行動解決與美國的貿易爭端。（編輯：高照芬）1081007