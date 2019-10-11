美中貿易戰促製造業南遷 凸顯越南技術人力短缺

（中央社胡志明市/河內11日綜合外電報導）美中貿易戰迫使許多企業將產品製造業務轉移到越南，加劇這個東南亞國家技術工人不足問題，並在此展開激烈的搶人大戰，專家呼籲越南進行教育改革，以解決相關問題。

路透社報導，美中貿易戰愈演愈烈，越南成了最大受惠國之一。

越南對美國出口今年頭8個月成長了21.5%，谷歌（Google）母公司Alphabet和日本電玩大廠任天堂公司（Nintendo）等企業也紛紛宣布在越南設廠的新計畫。

河內當局與各方達成的貿易協議也備受矚目，包括近來與歐洲聯盟（EU）簽署的自由貿易協定。

在越南設廠的成衣製造商Maxport員工史托克斯（Jef Stokes）說，「非技術性的新鮮勞動力充沛，但就算是基本縫紉工，也得受訓至少半年，所以耐心是關鍵」，他也強調，教育體系缺乏改革是問題的一部分。

史托克斯說：「越南勞動力充足，但高品質技術人力卻不足。」「這是個瓶頸。」

工廠負責人、顧問和人力招聘公司說，資訊技術人員、工程師和主管階層的人力資源原本就已相當緊絀，而貿易戰引發的額外需求更進一步提高高技術人才的流動率。

越南技術人力吃緊並不令人意外，這個東南亞國家人口僅中國的7%，國內基礎建設投資仍不足。根據世界銀行（World Bank），在2016年至2030年間，越南每年平均需支出67億美元，才能將全年發電力提高10%。

人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）說，越南5750萬勞動人口中，僅12%為高技術人員。

來自河內的28歲軟體研發人員阮光安（Nguyen Quang Anh，音譯）說，大學畢業前，獵人頭公司便幾度找上他，畢業後，阮光安換了4次工作，每次至少加薪50%。

阮光安說：「由於（技術人力）短缺，雇主願意提供較高的薪水漲幅。」「假如科技大廠因貿易戰而遷至越南設廠，我肯定會去應徵。」

分析家說，許多問題源於缺乏教育改革。

在越南18至29歲這個年齡層中，約有28%的人上大學，相較之下，泰國和馬來西亞分別有43%和48%接受較高等教育。

河內美國商會（American Chamber of Commerce）的史蒂柯夫（Adam Sitkoff）說：「許多研究顯示，越南的教育課程已經過時，教師不堪重負且薪酬過低，畢業生缺乏私部門尋求的就業準備技能。」

史蒂柯夫說，政府應採取行動，現代化越南教育體系，特別是針對職業學校和大學層級。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1081011