澳盼國會年底前批准貿易協議 替農業覓新市場

（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲政府今天提出一項法案，盼國會能於年底前批准澳洲和印尼、香港與秘魯等三國的雙邊貿易協議，藉替國內農業出口尋找新市場商機，提振經濟。

路透社報導，澳洲政府希望國會能於年底前通過法案，批准貿易協議，移除妨礙澳洲和這三個國家雙邊貿易的多項關稅。

澳洲為數不少的鄉村選民大多樂見這些貿易協議。澳洲農民經歷連續3年的乾旱，農作歉收，再加上在出口市場上面臨國際間激烈的競爭，遭逢雙重打擊。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）今天告訴媒體：「這些（貿易）協議將帶給澳洲出口商新的重大商機。」

「我希望能確保持續提供農民和商界以更低的稅率和更佳的管道，進入這三個主要市場。」

在野的勞工黨（ Labor Party）暗示，他們大致上支持，但可能會尋求政府在勞動市場方面的讓步，以安撫黨內的工會成員。

而在和香港的雙邊貿易協議中，港府承諾不會對從澳洲進口的商品課徵關稅，讓澳洲得以和這個第12大的貿易夥伴維持現狀。澳洲和香港之間的雙邊貨品和服務貿易金額價值約178億澳元（約新台幣3682億元）。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1081016