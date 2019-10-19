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獲選為國際財經組織主席 馬來西亞提倡多邊主義

最新更新：2019/10/19 21:54

（中央社記者郭朝河吉隆坡19日專電）馬來西亞甫獲選為世界銀行─國際貨幣基金的東協投票小組（SEAVG）主席，馬國承諾將支持多邊主義，捨棄單邊主義，期使能在全球實現可持續成長及自由公平的貿易活動。

第52屆聯合行長會議昨日在華盛頓舉行，馬來西亞被推選為世界銀行─國際貨幣基金（World Bank Group-International Monetary Fund）的東協投票小組（Southeast Asia Voting Group）主席。

馬來西亞財政部長林冠英發表聲明表示，為了履行這個職務責任，將會積極推行多邊主義，推廣和國際合作接軌的重要性，以確保各種跨境活動都得無縫接軌及一體化。

他認為，目前中美貿易戰對其他國家造成許多潛在傷害，單邊主義將使每個人都成為輸家。而多邊主義將使各國都受惠，因此馬來西亞將繼續支持多邊主義，以追求自由與公平的貿易。

他也呼籲其他國家能共同努力擴大國際合作，除了實現互利的貿易成果外，也確保過程中不會對發展中國家造成任何不公或不利的影響，並盡量不會課關稅。

東協投票集團是2019年第52屆聯合行長會議年會的一部分，由10個東協成員國、尼泊爾和幾個太平洋島國組成。

另外，亞洲開發銀行9月25日發佈展望報告指出，受到中美貿易戰影響，以出口為導向的東協經濟今年也受到衝擊，因此下調東協GDP預測0.3個百分點，至4.5%。（編輯：高照芬）1081019

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