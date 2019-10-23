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737 MAX危機續燒 波音撤換商用飛機部門總裁

最新更新：2019/10/23 11:08

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國航太公司波音（Boeing）今天撤換商用飛機部門總裁兼執行長麥克亞力斯特，這是波音因737 MAX型客機停飛而深陷危機7個月以來，最重大的高層人事異動。

法新社報導，波音在公布第3季財報前夕表示，波音民用飛機集團（BCA）總裁兼執行長麥克亞力斯特（Kevin McAllister）的離職即刻生效，將由執掌波音全球服務集團（Boeing Global Services）的狄爾（Stan Deal）接替其職。

波音發布這項人事異動消息之際，737 MAX危機似乎仍持續加劇。媒體上週披露，波音兩名飛行員2016年的通訊紀錄顯示波音早知「操控特性增益系統」（MCAS）模擬測試時運作不受控制，而外界一直將兩起空難主因歸咎於這套防失速系統軟體。

印尼獅子航空（Lion Air）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的737 MAX型客機去年10月和今年3月相繼發生墜機事故，造成346人喪生後，這款最暢銷機型便已停飛。737 MAX型客機取得監管單位復飛許可的時程較預期來得久。

此外，美國投資評等公司標準普爾公司（S&P）今天稍早援引上週公布的文件，將波音前景下修至「負面」，原因是這家航空巨頭可能就737 MAX相關資訊誤導監管單位。

這些文件曝光後，美國聯邦航空總署（FAA）痛批波音這幾個月來一直未提供相關資訊。

標普表示：「最可能的衝擊是，基於政治壓力，美國聯邦航空總署和其他國際監管單位或將推遲批准修正版軟體的時間。」

「進一步延遲（批准）恐使波音削減或暫停生產737 Max型客機，短期節省開支，但存在中斷供應鏈和可能降低相關計畫長期獲利能力的風險。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉文瑜）1081023

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