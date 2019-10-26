法傳媒集團班尼傑將收購製片商Endemol Shine

（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國電視節目製作集團班尼傑（Banijay）今天表示，已同意收購製作「黑鏡」和「浴血黑幫」等熱門影集的荷蘭公司Endemol Shine。

法新社報導，全球頂尖的電視內容製作與傳輸商班尼傑發表聲明說，將收購Endemol Shine百分之百股權。Endemol Shine目前股權由迪士尼公司（Walt Disney Company）與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management, Inc）共同持有。

班尼傑和Endemol Shine尚未透露收購價格，不過報導指出，這樁交易的估值可能接近20億歐元（新台幣685億元）。

合併後的集團將擁有一些叫座的影集，諸如「黑鏡」（Black Mirror）、「凡爾賽宮」（Versailles）、「浴血黑幫」（Peaky Blinders）、「老大哥」（Big Brother）和「廚神當道」（MasterChef）等。

然而在收購定案前，須先交由監管機構審查。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1081026