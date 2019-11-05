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日本現金為王 行動支付推不動

最新更新：2019/11/05 14:17

（中央社東京5日綜合外電報導）在日本，現金為王，對老人家而言更是如此。

日本首相安倍晉三推動行動支付的行動是收到了成效，但成果仍遠遠不如預期。日漸成長的退休族群抗拒改變，可能讓日本在使用行動支付和電子錢方面落後於其他國家。

日本想在2025年前讓無現金支付呈倍數成長，從40%來到80%，最終刺激勞動生產力；但日本業界遊說組織「一般社團法人無現金化推進協議會」（Payments Japan Association）數據顯示，和南韓的96%、中國的66%相較，日本在行動支付方面遠遠落後其他國家。

轉換到數位交易能幫日本因應人口減少和勞動市場緊縮伴隨的問題，無現金支付也能讓商家自動估算銷售額，讓銀行縮減所費不貲的自動櫃員機網絡。

日本家戶資產超過一半是現金和存款，年長者持有的現金比率又更高，其中一些人堅持拿現金，藉此避免浪費。

東京一名65歲婦人表示：「我對無現金沒興趣，手機丟了的話會覺得不自在。和從錢包裡拿出現金相比，不用現金會讓我不知道自己花了多少錢。」

要說服占日本人口近1/3的老人家改變作法，可不是容易的事。

谷中銀座一家小花店的70歲老闆3個月前開始提供PayPay付款，但要輸入PIN碼、要設定App，對他多數是年長者的客群而言，實在非常困擾。

「年輕人用起來簡單，老人家卻不熟悉。我自己也不用行動支付。現金最快。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1081105

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