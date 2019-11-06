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美國9月貿易赤字縮減 表現8個月來最佳

最新更新：2019/11/06 10:15

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國商務部今天公布的數據顯示，美國9月貿易赤字創8個月以來最大降幅，主因汽車、手機和其他電器產品進口額已從8月加徵關稅前的暴增趨勢下滑。

法新社報導，美國商務部表示，美國9月份整體出口也下滑，因全球對美國幾項關鍵產品的需求持續走跌，包括具政治敏感性的農產品黃豆，加上波音公司（Boeing Co.）尚未走出危機。

美國9月貿易赤字下降4.7%，來到525億美元，符合經濟學家預期，但降幅是1月以來最大。

美國總統川普9月起對價值超過1000億美元的中國商品課徵更多關稅，導致進口商搶在關稅調漲前大舉進貨，擴大美國8月份貿易赤字。

最近媒體報導指出，美國與中國官員正考慮撤銷一部分關稅，以利雙方敲定部分協議，終結川普去年展開的這場貿易戰。

美國9月出口額下降0.9%至2060億美元。黃豆、客車與卡車的全球銷售額減少25億美元，但在飛機與飛機發動機出口提升之下，些微抵銷了整體出口下滑的幅度。

商務部報告顯示，美國9月進口額也下滑1.7%至2584億美元。假期購物季開跑前，玩具、遊戲、藝術品與收藏品的買氣下跌，海外市場在卡車、巴士、半導體、汽車與零件的購買力同樣也減少。

數據也顯示，美國9月份出現石油貿易順差，為這項紀錄40多年歷史首見。

美國貿易逆差縮減，應可支撐7月到9月季度估計的國內生產毛額（GDP）成長力道。不過，今年前9個月的貿易逆差擴大至4813億美元，較去年同期增加5.4%。

美國今年截至目前對中國的貿易逆差下降13.1%，來到2664億美元，但美國對墨西哥的貿易逆差暴增29.4%，凸顯川普貿易攻勢下的貿易關係再平衡。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1081106

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