機器人抓藥 史丹佛醫院打造科技醫療典範

歷時10年規劃興建的史丹佛大學附設醫院新院館，融合多項前衛的醫療科技、增加照護面積與安全，打造未來世代的指標醫院。中央社記者周世惠舊金山攝 108年11月18日

（中央社記者周世惠舊金山17日專電）開刀房緊鄰斷層掃描室，手術後直接推去攝影檢查；機器人一小時包裝1000件處方箋，準確率逼近百分百。史丹佛大學醫院新院館，融合前衛人工智慧科技，從病人角度出發打造全新醫療照護。

超過10年規劃興建的史丹佛大學附屬醫院的新院館今天正式開幕，造價新台幣6000億元，處處有科技智慧的創新設計。

在2萬多坪的院內有3000個即時定位系統，醫師、工作人員透過手機或電腦螢幕，能立即追蹤所有醫療儀器位置，減少醫病之間等待時間，提高設備的使用效率。

以20間創新的複合式開刀房為例，專門的放射性掃描和診療儀器緊鄰在旁；手術後醫生直接推門把病患送隔壁儀器掃描，省去病患被推上送下、穿梭醫院的辛苦。

結合醫學、研究與新科技，史丹佛醫院執行長安懷瑟（David Entwistle）接受中央社專訪，提到人工智慧等新科技運用，建立更安全、有效率的醫院模式，同時也是一次嶄新的契機把史丹佛經驗推上國際。

人工智慧管理的醫藥系統「藥物傳輸機器人」（BoxPickers），則可以在正確的時間、對病患給出準確的藥品與劑量，科學化追蹤與掌握病人的用藥。

「藥物傳輸機器人」並非常見的機器人長相，而是內外有電腦介面的大型電子醫藥櫃，類似古老中藥櫃抽屜的概念，由機器手臂備藥、包藥，再傳輸到醫院各樓層的醫護站，準確率99.9%。機器人一小時包裝1000件病人的處方用藥，相當於一名藥劑師10小時的工作量。

在醫院地下室的工作站有另一種機器人叫「Tug」，可負重半噸（5000公斤），協助運送醫院的物資，如病房床單、包裹和儀器等。

「Tug」是由雷射前導、每小時慢慢走3公里的機器人，被設定成會自己搭電梯，遊走到醫院內任何指定地點，遇到障礙物能自動閃躲或停住。約120公分高的Tug無法與人對話，但會發出簡單的語音，像是「Tug到了！」

超過23個Tugs組成的機器人隊伍，承擔醫院內主要的負重工作，院方承諾不因機器人而取代人們的工作機會，而是把原本的人力轉到其他工作站。史丹佛醫院今年僱用至少5500位員工。

安懷瑟告訴中央社記者，從住院病人與家屬的角度而言，科技推動舒適的病房體驗，意在營造加速病人康復的環境。史丹佛引用美國環境心理學家伍瑞克（Roger Ulrich）的報告，綠色和自然景觀的窗景，有助於加速病情的恢復，新醫院的周邊設有5座花園。

新院館有單人病房368間，皆配置多項科技產品，病人可透過iPad操控房間的燈光、溫度，進入個人網路病歷平台，或跟醫院的餐廳訂食物。

另外，即時視訊會議功能，讓病人與主治醫師、專科醫師零距離接觸，並有機會與世界其他國家的醫學專家連線會診。（編輯：王永志）1081118

史丹佛醫院執行長安懷瑟（David Entwistle）表示，醫學、科技與人結合新醫院以更有效率、更安全的精神做醫療服務。中央社記者周世惠舊金山攝 108年11月18日