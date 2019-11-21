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首頁 / 國際

美商務部發給有限許可 允美企向華為供貨

最新更新：2019/11/21 09:06

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國基於國家安全，今年5月把中國電信企業華為列入貿易黑名單，美國企業暫時不得向華為供貨；商務部這週決定再度給予華為喘息機會，陸續許可一些供應商恢復向華為供貨。

華為名列美國貿易黑名單上，意味除非美國政府同意，華為無法取得美國生產的零組件。路透社報導，美國商務部表示，已開始許可一些企業供貨給華為，此舉等同擴大華為的供應基地，並告知業界期待已久的明確政府立場。美國企業曾向華為出售價值數十億美元的產品。

目前還不清楚哪些產品獲准銷售給華為，但華為作為全球最大電信設備製造商及第2大智慧型手機製造商，一直期盼獲得Alphabet Inc.子公司谷歌（Google）的許可，以便在華為的新型設備上採用谷歌的行動服務。谷歌對此不表回應。

一名美國官員說，在大約300件許可申請案中，約有半數已獲審理，其中又有一半通過，另一半不予批准。

另一名熟悉過程的人士表示，有些手機零件及非電子零件的銷售許可獲得批准。

商務部聲明表示，發出這些有侷限性的許可，是准許有限、特殊且對美國國家安全或外交政策利益無重大風險的商業活動。

兩家企業表示，各公司自今天起收到商務部的許可或不許可通知。此時正值美國總統川普希望與中國國家主席習近平談成一部分貿易協定的時刻。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨天晚間接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說，商務部約有290件特殊許可申請案，已開始寄發提前20天通知的不許可意向信及一些許可證。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1081121

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