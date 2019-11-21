通用控告飛雅特行賄工會 將索賠數十億美元損失

（中央社底特律20日綜合外電報導）通用汽車公司今天提告競爭對手飛雅特克萊斯勒（FCA）多年來行賄美國聯合汽車工會（UAW）主管，在勞工合約討價還價過程從中作梗，因而獲取利益，造成通用數十億美元損失。

通用（GM）也指控飛雅特克萊斯勒已故執行長馬奇翁（Sergio Marchionne），指他此案的核心人物。

美國第一大汽車製造商通用表示，將向飛雅特克萊斯勒索賠「重大損害」，所獲賠償將在美國再投資以創造工作機會。但通用並未確切提出索賠金額。

通用此時提告，正值飛雅特克萊斯勒與法國汽車製造商寶獅雪鐵龍（PSA）洽談合併的敏感時機，同時飛雅特克萊斯勒也正和聯合汽車工會對為期4年的勞工合約進行協商。

飛雅特克萊斯勒聲明說：「對於提告內容與時機，我們感到十分驚訝…只能說是通用意圖阻撓我們與寶獅雪鐵龍的合併案，並阻礙我們與汽車工會的協商。」

飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍上月宣布，將各持對半股份合併為全球第4大汽車製造商，尋求擴大公司規模，以因應全球需求減緩及高成本的新技術研發。

通用法律總顧問葛里登（Craig Glidden）在通用總部告訴媒體，此案與飛雅特克萊斯勒和寶獅雪鐵龍合併計畫案無關，通用也無意對聯合汽車工會提告。

飛雅特克萊斯勒拒予置評。

通用指控，2015年飛雅特克萊斯勒企圖併購通用失敗後，時任飛雅特克萊斯勒執行長的馬奇翁合謀以協商一紙「設計的」新版4年勞工合約，藉討價還價的權力，造成通用數十億美元成本支出。

葛里登表示，飛雅特克萊斯勒的「欺詐模式」，讓通用在2009年到2015年付出比飛雅特克萊斯勒更高的薪資，而飛雅特克萊斯勒卻可以雇用比通用更多的臨時與低薪勞工。

路透社報導，美國聯邦政府已對一件廣泛性貪腐案進行調查，聯合工會已成為案中焦點。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1081121