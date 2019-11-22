美國核發許可 微軟證實獲准供貨華為

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）今天表示，已獲美國政府核發許可證，將出口軟體給中國華為技術有限公司。

微軟發言人在電子郵件中告訴路透社：「美國商務部11月20日批准微軟申請，授予許可證，讓公司能出口大眾市場軟體給華為。我們感謝商務部以行動回應我們的請求。」

美國總統川普政府表示，本週將允許一些供應商恢復向華為出售產品。美國6個月前以國安疑慮為由，將這家電信設備巨擘列入貿易黑名單。

美國商務部證實，已開始核發許可證給一些企業，以便供貨給華為，此舉等同擴大華為的供應基地，並告知業界期待已久的明確政府立場。美國企業曾向華為出售價值數十億美元的產品。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，許可證最有可能是針對微軟Windows作業系統。

艾夫斯說：「這對華為來說將是大大鬆口氣，他們這一陣子不好過，因為微軟、谷歌（Google）等科技巨擘和其他公司在這個平台上的作業皆受限制。」

華為焦急等待許可證，以便在華為的新型裝置上採用Google的行動服務。若不能使用Google服務，例如手機App平台Google Play，那麼華為手機將更難賣到中國以外的市場。Google今天婉拒置評。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1081122