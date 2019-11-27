英智庫：氣候變遷投資 部分流向非環保產業

（中央社巴黎27日綜合外電報導）英國智庫InfluenceMap分析顯示，管理全球最大筆資金、即握有37兆美元資產的投資管理單位，未能提出符合巴黎氣候協定目標的投資組合。

InfluenceMap今天表示，這筆資金管控投資組合占全球資本市場總額的1/5，但有些投入到汽車、煤炭等領域，對於要達到巴黎氣候協定的目標來說，此舉顯得非常矛盾。

巴黎氣候協定於2015年在法國主導下通過，目標是在世紀末之前，以工業革命前時代為比較基準，把全球氣溫平均升溫幅度控制至少在攝氏兩度以內。

專家分析150家大型金融機構掌控的5萬筆資金後，發現有8.2兆美元投資在石油、天然氣、煤礦、汽車製造及電力產業。

InfluenceMap發現，在這些產業中，資金仍流向使用傳統「褐色能源」的企業，投資到再生能源和綠色能源企業的資金不夠多，「在這些領域，大部分企業的商業模式都遠遠談不上能達到巴黎氣候協定的目標」。

InfluenceMap執行主任譚納（Dylan Tanner）說，在缺乏政府有力行動的背景下，過去10年的永續資金熱潮是在實體經濟上促成正面改變的動力。

但他指出，如果投資管理單位粗略地說要符合巴黎氣候協定，會讓人覺得投資組合理應以此為目標，但「顯然並非如此」。

分析報告提到，最明顯的例子是在自動汽車產業，投資方對環保生產線的勉強態度，以及細緻的遊說技巧，阻礙了進步。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1081127