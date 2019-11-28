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首頁 / 國際

日韓關係惡化 日本啤酒銷南韓時隔20年再掛零

最新更新：2019/11/28 11:24
日本財務省28日公布10月貿易統計，銷往南韓的啤酒出口數量及金額時隔20年再度掛零，研判與兩國關係惡化，南韓發起拒買日貨運動有關。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
日本財務省28日公布10月貿易統計，銷往南韓的啤酒出口數量及金額時隔20年再度掛零，研判與兩國關係惡化，南韓發起拒買日貨運動有關。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社東京28日綜合外電報導）受日韓關係惡化影響，日本財務省今天公布10月貿易統計顯示，銷往南韓的啤酒出口數量及金額時隔20年再度掛零，研判應該跟日韓關係惡化，南韓發起拒買日貨運動有關。

日本讀賣新聞報導，這是從1999年6月以來，時隔20年又4個月再掛零。由於日韓關係不見改善，對南韓的出口不振可能長期化，也可能對日本啤酒大廠帶來一定影響。

日本產經新聞報導，雖然日本品牌啤酒過去在南韓深受歡迎，但因為日本強化管制半導體關鍵原料引發南韓反彈，目前南韓餐飲店也開始停售日本啤酒。

日本放送協會（NHK）報導，去年同期日本啤酒出口到南韓的金額為8億日圓（約新台幣2.23億元），目前看來日本出口到南韓的食品及飲品持續減少情況仍難抑止。

日本朝日新聞報導，受到日韓關係惡化導致南韓發起拒買日貨運動，也影響到啤酒購買傾向。

日本啤酒到今年7月的一年間，每個月出口南韓金額都有超過3億日圓水準，但從日本政府7月祭出強化管制措施後，8月啤酒出口到南韓金額驟減至約5000萬日圓，9月出口金額只剩約60萬日圓。

除了日本品牌啤酒，日本清酒9月出口南韓較去年同期銳減75%，到10月出口南韓金額更只剩約250萬日圓，較去年同期減少99%。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1081128

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