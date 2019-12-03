控巴西阿根廷操縱匯率 川普宣布鋼鋁加關稅報復

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）美國總統川普今天稍早宣布，美國將恢復對巴西和阿根廷進口鋼鋁加徵關稅，並將這一決定歸因於巴西幣和阿根廷披索兌美元貶值。巴西外交部表示，已就此問題與華府接觸。

川普推文說：「巴西和阿根廷正在推動本國貨幣的大規模貶值，這對我們的農民不利。因此，我將恢復對這些國家進口到美國的鋼鐵和鋁課徵關稅，並立即生效。」

川普還要求美國聯邦準備理事會（Fed）採取措施，防止各國利用美國的強勢美元，因為這使得美國的製造商和農民很難出口他們的產品。

針對美國的報復行為，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）說，他將首先與經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）討論這個問題。他說，如有必要，會打電話給川普直接溝通。

巴西外交部亦聲明指出，已經就此問題與華府接觸，「巴西政府將努力維護巴西的貿易利益，確保與美國的貿易流動性，擴大貿易往來，深化雙邊關係，造福兩國。」

美國是巴西生產鋼鐵的最大買家，市場活動額上看26億美元。為了區別於中國，巴西強調其工業向美國購買使用巴西鋼鐵生產的美國製品，如汽車、重型機械和機車，使資金流通。

去年3月，美國宣布可能對巴西鋼鐵和鋁加徵關稅，引起巴西生產商的恐慌。

當時，在與中國的貿易戰中，川普為減少貿易平衡赤字，振興美國的鋼鐵產業，宣布對美國購買其他國家的鋼鐵和鋁分別加徵25%和10%的稅率；之後將巴西、阿根廷、澳洲、歐盟和南韓除外。

川普說，去年採取主要針對俄羅斯、土耳其和日本鋼鐵貨品加徵關稅的措施，導致美國交易所上漲21%。

川普今天宣布將恢復的關稅，曾有一段時間對巴西鋼鐵和鋁生效，但隨後美國政府對巴西產品給予配額減免。目前，美國對巴西和阿根廷進口鋼鐵和鋁分別課徵稅率0.9%和2%。

巴西和阿根廷的出口業受益於有利的匯率和美中貿易戰，搶占美國農民和企業以前出口的產品空間。

根據巴西經濟部去年的資料，巴西出口到美國的主要產品是半成品鋼鐵、石油、紙漿和咖啡，這些產品占2018年運往美國貨運量的近30%。

2018年巴西從美國進口的產品中，26%是燃料，包括柴油和燃料油（18%）、液化天然氣（3.2%）、汽油（2.9%）和乙醇（2.6%）。

上週，巴西幣兌美元匯率一度以4.27元作收，貶值至歷史最低。巴西央行每週公布的最新「焦點」（Focus）報告預測，2019年底巴西幣將以4.1元兌1美元收盤；上週的預測為4元兌1美元。

分析人士認為，美元對巴西幣和阿根廷披索升值，部分受到阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）在選舉中失利的影響，反映了投資人對拉丁美洲動盪的擔憂，例如智利的抗議活動和玻利維亞的政治不確定性。

由於川普指責巴西故意使本國貨幣兌美元貶值，巴西出口商擔憂，川普以此論點針對巴西任何產品，將宣布加徵鋼鐵和鋁關稅的決定擴大到其他產業。

巴西工總工業發展主任阿比喬迪（Carlos Abijaodi）指出，川普攻擊鋼鐵產業的論點基礎可用於攻擊巴西其他出口產業，「川普聲稱巴西正在操縱匯率，但那不是真的，巴西不是中國，巴西有浮動匯率。」（編輯：馮昭）1081203