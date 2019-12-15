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印尼逾2萬7000頭豬隻死於豬霍亂

最新更新：2019/12/15 07:12

（中央社印尼棉蘭15日綜合外電報導）動物福祉官員表示，印尼境內爆發豬霍亂（hog-cholera）疫情，造成超過2萬7000頭豬隻死亡，還有數千頭豬隻面臨風險。

法新社報導，當局表示，北蘇門答臘省（North Sumatra）境內10餘個縣，過去3個月以來有數千頭豬隻死亡，且死亡速率不斷攀升。

北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）獸醫首長奧古斯提亞（Agustia）13日表示：「每天有1000到2000頭豬隻死亡，這是相當高的數目。」

但他又說，當前豬隻死亡數目仍僅占北蘇門答臘省120萬頭豬隻的一小部分。在穆斯林居多數的印尼，北蘇門答臘是基督徒占多數地區，豬肉是當地重要食物。

北蘇門答臘省上個月，從當地河川中撈起超過1000頭已腐敗死豬屍體進行掩埋，警方則著手調查涉嫌棄置死豬者。

先前的實驗室檢驗認定那些豬隻死於豬霍亂，但官員表示，他們也在檢驗是否感染非洲豬瘟（African swine fever）。病毒感染引發的豬霍亂和非洲豬瘟，據信都不會對人類構成風險。

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）2017年爆發豬霍亂疫情，造成超過一萬頭豬隻死亡，導致當地農民損失慘重。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1081215

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