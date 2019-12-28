非洲豬瘟中南半島擴散 泰政府：當地未有疫情

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）非洲豬瘟疫情在亞洲中南半島擴散，泰國鄰近的越南、寮國、柬埔寨和緬甸都已經是非洲豬瘟疫區。泰國政府表示，目前泰國沒有非洲豬瘟疫情。

印尼政府在12月中證實印尼爆發非洲豬瘟疫情，是第11個爆發疫情的國家。民族報（The Nation）報導，泰國衛生部轄下的醫藥科學局（Department of Medical Sciences）確認泰國目前沒有非洲豬瘟疫情。

醫藥科學局局長歐帕斯（Opas Karnkawinpong）表示，非洲豬瘟對人類沒有影響，但是會造成經濟面的影響，目前沒有非洲豬瘟的疫苗，病毒可以存活很長時間，且會汙染豬肉製品。

由於非洲豬瘟疫情擴散，許多國家採取嚴格的邊境管控措施。泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）10月31日簽署一項命令，提高非洲豬瘟病毒的管控層級，命令在12月19日生效。

歐帕斯表示，命令生效後，任何和非洲豬瘟病毒有關的檢驗，都只能在農業部畜產局（Department of Livestock Development）的實驗室進行。

泰國北部距離緬甸約30公里的清萊府美真地區在9月中旬撲殺200頭豬隻，清萊府當局宣布9月起未來6個月禁止活的豬隻出入清萊府，並在周邊設立路檢站。

泰國政府當時並宣布77個府的其中24個府為監視區，這24個府都是和鄰國接壤且大量飼養豬隻的區域，豬隻不管是活體或屍體運經這24個府都要取得許可。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）資料，自從非洲豬瘟首例在2018年8月爆發後，蒙古、北韓、南韓、中國、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、緬甸和東帝汶，都已有非洲豬瘟疫情，印尼是第11個國家。（編輯：陳惠珍）1081228