路透：美施壓荷蘭 阻艾司摩爾技術流入中國

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾去年傳出疑似出貨給中國中芯國際遭政府阻攔。路透社今天報導，當時因華府高層強力遊說荷蘭當局，才阻止先進晶片製造技術流入中國手中。

艾司摩爾（ASML）是重要晶片製程技術微影的全球領先廠商。2名知情人士透露，荷蘭政府2018年批准出口許可，允許艾司摩爾將最先進的製造設備出貨給一家中國廠商後，美國便展開遊說行動。

3名消息人士表示，隨後幾個月，美國官員研究能否全面封殺這起交易，並和荷蘭官員至少舉行過4輪會談。不僅美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾出面遊說荷蘭政府，白宮官員還將一份機密情治報告提供給荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。

美方採取如此高層級行動，凸顯白宮相當重視有必要阻止中國取得製造全球最快速微處理器所需設備。但這也顯示，美國欲阻止先進技術流入中國，大致只是單方面訴求，因此仍面臨挑戰。

美方努力在去年7月18日達到巔峰。一名熟悉內情的美國政府前官員表示，當時在荷蘭總理呂特訪美期間，美國副國家安全顧問古柏曼（Charles Kupperman）向來訪荷蘭官員提起這項議題，並將一份情治報告交給呂特，內容分析中國若取得艾司摩爾技術可能的後果。

美國施壓似乎奏效。呂特結束白宮訪問後不久，荷蘭政府便決定不再延續艾司摩爾的出口許可，於是這台價值1億5000萬美元（約新台幣45億元）的設備至今未出貨。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）去年11月6日率先報導艾司摩爾延遲交貨的消息，但美國施壓的細節從未曝光。艾司摩爾表示，他們還在等待政府核發新的出口許可，此外拒絕發表進一步評論。

艾司摩爾從未公開購買這套設備的中國客戶身分。但日經新聞和其他媒體曾報導，買家是中國最大晶片製造商中芯國際。

記者向中芯國際尋求置評，並未獲得回應。呂特辦公室發言人范奧維林（Ilse van Oevering）也拒絕置評，僅表示政府無法對外討論個案。白宮同樣拒絕置評，古柏曼則未回應置評要求。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1090107