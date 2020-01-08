印度估2020財年GDP成長5% 11年最低

（中央社記者康世人新德里8日專電）印度中央統計局發表的最新預測報告指出，印度2020財政年度的國內生產毛額（GDP）預料成長5%，這將是印度11年以來經濟成長最低的一次。

印度曾因2008年全球金融危機，而導致2009財政年度的GDP僅成長3.1%。

這份報告預測，印度2020財年的GDP成長5%，而2019財政年度的GDP預料成長6.8%。這些預測與印度儲備銀行（RBI，印度央行）去年12月召開貨幣政策委員會會議中的預測保持一致。

報告指出，2020財年經濟成長放緩，主要是私人消費和投資萎縮的結果。私人最終消費支出（Private Final Consumption Expenditure,PFCE）預計成長5.8%，是2014財年以來最低的一次；衡量投資活動指標的固定資本投資總額（Gross Fixed Capital Formation,GFCF）成長僅不到1%，是2003財年以來最低的一次。

這份報告說，2020財年GDP和毛附加價值（Gross Value Added,GVA）方面，僅政府最終消費支出與公共機構、國防和其他公共服務等政府相關支出的成長速度高於上個財年，這表明私營部門已深陷成長放緩中。

此外，報告預測，2020財年的稅收成長是1976財年以來最低的一次，印度稅收令人擔憂。路透曾報導，印度中央政府預計的稅收缺口將高達2.5兆盧比（新台幣1.04兆元），若政府因稅收減少而削減支出，將加劇印度的經濟放緩。

尼赫魯大學（JNU）經濟學副教授喜滿丘（Himanshu）告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），政府對開支進行任何削減不僅將對GDP造成不利影響，還將對大眾需求產生負面影響。（編輯：馮昭）1090108