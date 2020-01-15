被列匯率操縱觀察名單 越南願與美討論貨幣議題

（中央社河內15日專電）美國財政部13日將越南等10國列入匯率操縱國觀察名單。越南央行14日表示，越方不會透過匯率手段來贏得與貿易夥伴的競爭優勢，不會貨幣操縱，越方願與美方商討貨幣相關問題。

美國財政部13日向國會遞交主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告。報告評估美國20個主要貿易夥伴政策，以及過去幾個月中國與其匯率政策現況。

美國財政部在報告中將10個國家列入匯率操縱國觀察名單，除了中國之外，還包括德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士與越南。

「匯率操縱國」的標準由美國財政部制定，主要有3項：與美國貿易順差超過200億美元；該經濟體的經常帳戶順差占國內生產毛額（GDP）比重超過3%；該經濟體持續單邊干預匯率市場。

越南央行（國家銀行）14日發布聲明，越南於2019年5月首度被美國列入匯率操縱國觀察名單，原因是越南滿足上述標準的其中2項。越南這次繼續被列入名單，但是滿足上述標準僅剩下一項，即是越南對美國貿易順差達470億美元。

越南央行表示，美國財政部可能將持續關注越南貿易數據、經常帳戶、宏觀經濟與貨幣政策等。越方願意在合作精神上與美方商討對方關注的問題，同時繼續透過貨幣政策運作以控制通貨膨脹，確保宏觀經濟穩定，維持適合的經濟成長趨勢，靈活調整匯率，與宏觀經濟平衡、市場發展動態和貨幣政策目標保持一致，不從事不公平國際貿易競爭。

「越南網」新聞網站今天報導，越南央行總裁黎明興（Le Minh Hung）於1月初表示，將與各大貿易夥伴磋商，以證明越方不會操縱貨幣。

黎明興表示，越南不會透過匯率手段以贏得與貿易夥伴的競爭優勢，不會故意干預貨幣政策以方便貨物進出口。（編輯：馮昭）1090115