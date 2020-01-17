越南發現疑似武漢肺炎病例 初步測試指標正常

（中央社河內17日專電）越南傳染疾病監控系統14日在中部峴港國際機場首度發現「武漢肺炎」疑似病例，已安排隔離。峴港醫療機構表示，雖然患者初步測試各項指標都正常，但仍需進一步檢驗，才會解除隔離。

越南「勞動者報」新聞網站16日報導，2名來自中國武漢市的旅客14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現他們有發燒和疲勞等症狀，醫療人員立即進行隔離觀察與治療。

報導指出，上述2名疑似患者中，2016年出生、名叫王浩宇（Wang Hao Yu，音譯）的孩童病患經隔離觀察一小時後退燒，判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，隨後獲准入境，但仍需在入住旅館接受觀察。

另一名疑似病患為成人，名叫熊天佐（Xiong Tian Zuo，音譯），現年23歲。在熊天佐沒有退燒的情況下，機場傳染疾病監控系統已啟動強制隔離程序，將他送往峴港醫院隔離治療，採樣送檢。

越南醫療機構並列出曾與上述2人接觸的共20人名單，以觀察與監控他們的身體健康狀況。越南衛生部接獲通報後成立工作小組前往峴港市配合處理，並於15日召開緊急會議，除了公布有關上述2名疑似患者的訊息外，還制定3項因應武漢肺炎疫情入侵的方案，指示各地相關單位加強防疫。

峴港市衛生廳副廳長阮先鴻（Nguyen Tien Hong）16日表示，峴港市醫院對熊天佐的測試各項指標都正常，他目前已退燒，健康恢復正常，但是他是否感染導致武漢肺炎的病毒，仍需等待衛生部寄來的檢驗設備，進一步測試。

阮先鴻表示，「這是新型疾病，我們還沒有測試設備，因此要依靠進口」，疑似患者的最終檢驗結果未出爐，因此仍需在峴港醫院接受隔離治療。

武漢肺炎在去年12月底爆發，世界衛生組織13日將此病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。世界衛生組織14日表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況。（編輯：陳惠珍）1090117