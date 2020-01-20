印度等新興市場經濟放緩 IMF下修全球成長預測

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天下修2020年全球預估經濟成長率至3.3%，原因是印度及其他新興市場經濟放緩超出預期，但美中簽署貿易協議顯示貿易及製造活動可能很快走出谷底。

IMF表示，2020年全球經濟成長估計將達3.3%，高於2019年的2.9%，這是10年前金融危機以來最慢的經濟成長步調。相較去年10月所做的預測，對這兩年經濟成長的預估都下修0.1個百分點。

IMF指出，2021年全球經濟成長將略增至3.4%，但也比去年10月所做的預測下修0.2個百分點。

這次下修反映IMF對許多主要新興市場的經濟前景重新所作評估，尤其是印度。印度因非銀行部門信貸緊縮和面臨壓力，國內需求放緩的程度超出預期。

IMF將印度今年及明年的預估經濟成長率分別下修1.2及0.9個百分點，雖然分別仍有5.8%及6.5%，但恐怕不足以持續改善這個南亞經濟體的貧窮狀況。

IMF指稱，美中間緊張關係緩解，提振了市場情緒，有「暫時性跡象」顯示，貿易及製造業將走出谷底。

美中貿易戰休兵，使得中國2020年預估經濟成長率上修至6.0%，2021年則是略降至5.8%。

美國今年預估經濟成長率是2.0%，明年是1.7%；歐洲地區今年為1.3%，明年是1.4%；日本今年是0.7%，明年是0.5%。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090120