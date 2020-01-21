綠色和平：巴黎協定後 資本家大舉投資化石燃料

（中央社巴黎21日綜合外電報導）環保組織「綠色和平」今天在世界經濟論壇於瑞士達佛斯開幕時表示，2015年巴黎氣候協定簽署後，世界首屈一指的大銀行、保險公司與退休基金總共對化石燃料公司投資1.4兆美元。

氣候緊急狀況預料會是年度達佛斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）最重要的議題，但綠色和平（Greenpeace）指責一些出席的機構，未能達到論壇「改善世界狀況」的目標。

綠色和平分析與會24家銀行的投資組合，發現2015年巴黎氣候協定後，這些銀行對化石燃料業投資了1.4兆美元。

巴黎協定要求各國，透過迅速且大量降低造成地球暖化的碳排放，把全球升溫限制在「大幅低於」攝氏2度。

在此議題上扮演領頭角色的聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）表示，巴黎協定更安全的上限是升溫不超過攝氏1.5度，若想更有機會達成這個目標，2030年前，石油與天然氣消耗量就得分別減少37%與25%。

聯合國政府間氣候變遷問題小組表示，2030年前，煤用量須減少2/3，在本世紀中葉前還得降到幾近於零，才能讓地球走上升溫不超過攝氏1.5度之路。

但隨著全球能源需求暴增，碳排放逐年升高，國際能源協會（International Energy Association ）昨天表示，化石燃料公司總支出僅0.8%用於再生能源投資。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090121