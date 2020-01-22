防堵武漢肺炎 傳北韓暫拒觀光客入境

（中央社首爾21日綜合外電報導）國外旅遊業者今天表示，為防堵中國武漢原因不明肺炎病毒擴散，北韓將暫時禁止外國觀光客入境。

路透社報導，赴北韓的遊客絕大多數來自中國。中國是北韓主要盟友，而觀光業是北韓僅剩不多的合法賺取外幣主要方式之一，因為國際制裁措施限制其他許多產業與北韓做生意。

總部設在中國的青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）聲明表示，22日起北韓將暫時禁止所有外國觀光客入境，以防武漢肺炎疫情擴散。世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

青年先鋒旅行社的畢爾德（Rowan Beard）告訴路透社：「我已確認朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）將暫時禁止所有外國遊客進入北韓，直到他們覺得這波新型冠狀病毒疫情獲得控制。」

青年先鋒旅行社聲明說，進一步細節有待與北韓的旅遊業夥伴確認。

路透社聯繫另一家外國旅遊公司，這家公司的經理說，他們也已接獲通知北韓有此措施，但目前不清楚誰會因此政策受影響，預料隔天會知道更多細節。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090122