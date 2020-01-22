越南與歐盟自由貿易協定 批准程序邁前一步

（中央社河內22日專電）歐洲議會國際貿易委員會21日通過有關批准越南與歐盟自由貿易協定（EVFTA）的建議，歐洲議會將於2月針對這項協定進行投票，若獲得批准，EVFTA再由越南國會審議通過後正式生效。

越南與歐盟於2012年啟動自由貿易協定（FTA）談判，經過14輪洽談，雙方於2015年底宣布達成協議，經過法律審查後，歐盟於2017年提議將FTA區分為EVFTA及投資保護協定（EVIPA）。

越南與歐洲聯盟去年6月底在河內簽署EVFTA及EVIPA，其中EVFTA由歐洲議會審議批准後將上路生效，EVIPA除了歐洲議會外還須有各成員國議會批准通過後才能生效。

越南快訊新聞網站21日報導，歐洲議會國際貿易委員會（INTA）21日在布魯塞爾針對有關批准EVFTA及EVIPA的建議進行投票，共有40名議員參加投票。其中，有關批准EVFTA及EVIPA的建議分別獲得29張和26張贊成票，雙雙獲得通過。

報導指出，2月中旬舉行的歐洲議會全體會議將對EVFTA協定進行投票。如果得到歐洲議會的批准，EVFTA將在雙方互相通知法律程序已經結束的一個月後生效。EVIPA則需獲得所有歐盟成員國議會的批准，可能需要數年時間。

報導引述越南工商部多邊貿易政策司司長梁黃泰（Luong Hoang Thai）指出，這是重要進展，有利EVFTA儘早獲得歐洲議會批准通過。越南相關部門正在加快批准EVFTA的相關流程，預計提交今年5月開議的國會審議。

根據EVFTA協定，越南將與歐盟28個經濟體互享關稅優惠，協定一旦生效後，歐盟立即取消越南進口稅目85.6%左右，占越南對歐盟出口金額的70.3%。

另一方面，由歐盟出口到越南也將有48.5%的稅目立刻被取消，占歐盟對越南出口金額的64.5%；雙方貨品99%的關稅將在10年內陸續取消。

越南是繼新加坡之後第二個與歐盟簽署FTA協定的東南亞國家。歐盟是僅次於美國的越南第二大出口市場。（編輯：王永志）1090122