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4起疑似案例皆虛驚 馬國嚴防新型冠狀病毒入侵

最新更新：2020/01/24 12:05

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞衛生總監諾希山今天表示，目前在馬來西亞接獲的4起疑似感染2019新型冠狀病毒案例，所有檢驗結果為陰性，證實馬國尚未有確診案例。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天發布正式聲明表示，衛生部危機防範及應對中心接獲4起疑似感染武漢肺炎病毒報告，昨天已先證實3起結果為陰性，還剩下1起尚在檢測中。昨晚最後1起報告出爐，確認目前所有疑似病例皆與2019新型冠狀病毒無關。

武漢肺炎病毒正式名稱為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。

目前在東南亞的最新疫情，新加坡、泰國與越南已經出現2019新型冠狀病毒確診病例。印尼則有疑似病例仍在隔離。

諾希山強調，除非有不可避免的原因，否則民眾應該要延後前往武漢的日期。而在武漢逗留及從武漢返馬者，應該隨時做好防護措施，包括保持高度衛生，利用肥皂和洗手液洗手。

馬來西亞衛生部副部長李文材日前表示，目前已有26家醫院對2019新型冠狀病毒疫情嚴陣以待，一旦發現可疑病例，這些醫院可隨時提供隔離與醫療服務。

李文材指出，由於許多中國遊客農曆春節期間會到馬國旅遊，馬來西亞相對也是武漢肺炎疫情的高風險區。除了醫院準備就緒，衛生部也在全國機場與主要入出境關卡落實24小時防疫措施。（編輯：林憬屏）1090124

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