武漢封城 日本政府將派包機撤僑

（中央社記者楊明珠東京27日專電）中國湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情擴大，日本政府昨天決定派遣包機協助在武漢的日本僑民返國，日本外務省已與430名僑民取得聯絡。

武漢肺炎疫情擴大，日本首相安倍晉三昨天傍晚宣布，只要與中國政府談妥，將運用派遣包機等各種手段讓希望從中國返回日本的僑民回國。日本外務省在官網呼籲希望從湖北省返國的僑民登記。

日本朝日新聞報導，日本外務大臣茂木敏充與中國外交部長王毅昨天晚間通電話，茂木對王毅表示，如果有需要協助的地方，日本願意全面支援。

茂木告訴王毅，希望讓滯留在武漢的日本僑民儘早返國，盼中方能協助。對此，王毅表示能理解日本政府所做出的方針。

在與王毅進行電話會談後，茂木對媒體表示，目前已跟位於湖北省的日本僑民430人取得聯絡，對於希望返國者，將運用派遣包機等各種方式，加速做好撤僑的準備。

日本產經新聞報導，若進展快速的話，日本政府將於明天派遣包機前往武漢撤僑，可能由日本的全日本空輸（全日空）航空公司運載。

日本政府早有制訂一套因應海外流感等疫病發生時的行動計畫，這次因為武漢市實施禁止公共交通工具行駛等措施，形成「封城」，所以日本政府認為有必要對滯留武漢的日本僑民提供援助。

日本政府於本月21日對中國發出「傳染病危險情報」（疫情資訊）後，依情況而定提升警示層級。24日針對湖北省，將一共有4階段的層級，從等級2上調至等級3，勸告民眾不要前往湖北省。

日本厚生勞動省昨天宣布，新增一起武漢肺炎確診病例，是一名從武漢來到日本愛知縣的40多歲男性，這是日本境外移入的第4起武漢肺炎確診病例。

這名40多歲男性22日抵達日本時並沒出現武漢肺炎症狀，但23日出現發燒，24日出現關節痛情況，並在愛知縣內的醫療機構就醫。日本國立感染症（傳染病）研究所昨天確認這名男性感染了2019新型冠狀病毒。

報導說，這名患者目前身體狀況穩定，他並沒去過武漢市的海鮮市場，外出時有戴口罩。（編輯：陳彥鈞）1090127