武漢肺炎馬來西亞確診病例維持4起 稱疫情受到控制

（中央社記者郭朝河吉隆坡28日專電）馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）宣布，目前新型冠狀病毒（2019-nCoV）在馬國傳播受到控制，維持4起武漢肺炎確診病例，5起疑似病例。

祖基菲里阿邁德聲明表示，昨天的5起疑似病例，證實所有患者檢驗結果為陰性。不過，今天又新增另外5起疑似病例，其中2起的化驗結果呈陰性，其餘3起仍然等待化驗結果。

截至目前為止，只有4起確診病例，都來自中國入境的武漢旅客，目前都在馬國醫院隔離與治療。

祖基菲里阿邁德表示，截至目前為止，馬來西亞總共接獲疑似病例65起。而衛生部不斷根據世界衛生組織的指示，密切進行監督與管控。

他指出，根據全球衛生安全指數的資訊，目前馬國位列18名，是亞洲前3，意味著馬國在面對傳染病的高度準備。隨著目前武漢肺炎在馬國散播的情況受到控制，他相信最終會圓滿解決。

另一方面，馬來西亞經濟事務部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）表示，雖然目前中國武漢肺炎疫情嚴重，但他認為沒必要暫停與中國進出口貿易，包括與武漢對接的經濟活動。

不過，他強調，馬國非常重視疫情的發展，為確保人民健康和安全，政府除了留意入境馬國的中國旅客外，也會監控從中國進口的糧食品質，確保是安全的。

他補充，雖然目前馬來西亞經濟未被武漢肺炎影響，但疫情一旦持續，不排除長期下來可能會造成影響。（編輯：陳永昌）1090128