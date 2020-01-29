馬來西亞武漢肺炎確診病例增至7例 皆為中國籍

（中央社記者郭朝河吉隆坡29日專電）馬來西亞衛生部今天凌晨發表聲明，證實再增添3宗新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，目前馬來西亞累計確診病例增加至7宗，患者皆為中國遊客。

衛生部聲明表示，目前這3起確診病例中，其中一名女子是在馬來西亞受到傳染而患病。她是新加坡首宗確診病例患者的媳婦，因與其他家人入境至馬國柔佛州時，發現2名孩子也感染武漢肺炎，因此自願留下來照顧孩子，沒想到自己也在昨天感染新型冠狀病毒，成為馬國第5位確診病患。

另外2名確診病例，一名是在蘭卡威被確診的4歲女童，另一名則是在柔佛州發現感染的52歲男子，雙方目前已隔離並接受治療。

為了避免武漢肺炎疫情持續擴散，首相馬哈地（Mahathir Mohamad）27日發表聲明宣布，即日起暫停向中國湖北省的公民發出任何形式的簽證，這也代表湖北省的中國公民將被禁止入境馬國。

不過，馬來西亞經濟事務部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）昨天表示，雖然目前中國武漢肺炎疫情嚴重，但他認為沒必要暫停與中國進出口貿易，包括與武漢的經濟活動，但會監控從中國進口的糧食品質，確保是安全的。（編輯：高照芬）1090129