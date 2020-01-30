武漢肺炎疫情 紐西蘭加入全球撤僑行列

（中央社威靈頓30日綜合外電報導）紐西蘭今天宣布將安排一架300人座飛機，準備將僑民撤出2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情核心中國湖北省武漢市。

武漢的紐西蘭公民目前能證實的有53人，但實際數字據信會多一倍以上。

外交部長皮特斯（Winston Peters）發表聲明說：「紐西蘭將把多出來的座位優先提供給太平洋島國和澳洲公民。」他表示，專機仍需取得中國許可，但威靈頓當局正努力讓專機盡早出發。

聲明表示，領事館團隊將與衛生官員合作，確保撤僑過程謹慎管理傳染風險，勿將武漢新型冠狀病毒帶進紐西蘭。

武漢肺炎中國境內死亡病例今天新增38例，累計達170例，全球確診病例達7815例，但大多數發生在中國。在通報確診病例的十多國中，目前還不包括紐西蘭，不過有一名男學生在奧克蘭（Auckland）醫院接受隔離，等待檢驗結果。

皮特斯表示，官員目前正在制定撤僑標準程序，起飛前替乘客進行健康檢查，飛行期間進行感染檢控，抵達紐西蘭後所有乘客將隔離最多兩週的時間。

但紐西蘭並不苟同澳洲昨天宣布將把撤出武漢的僑民隔離在聖誕島（Christmas Island）14天的做法。皮特斯告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand），他「正在檢視在紐西蘭本地進行隔離的選項」。

搭乘包機的民眾將必須支出小額費用，但絕大部分費用都將由政府吸收。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090130