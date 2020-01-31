中國湖北以外地區 日本提升傳染病危險等級

（中央社東京31日綜合外電報導）因應武漢肺炎，日本外務省今天維持中國湖北省全境「傳染病危險情報」為等級3，勸告所有日本民眾勿前往湖北省；至於中國其他地區，則從原本的等級1提升到等級2。

世界衛生組織（WHO）今天宣布，俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

日本外務省24日將中國湖北省全境「傳染病危險情報」等級，從等級2提升至等級3，今天仍維持等級3未調升；但針對湖北省以外的中國其他地區，則從原本的須十分注意，提升到等級2的非必要勿前往當地。

外務省之所以提升中國其他地區的傳染病危險情報等級，除了WHO宣布緊急事件，主要是因為中國患者人數及死亡人數都增加，及中國當局到今天為止已宣布停駛湖北省全境公共交通運輸，並封閉所有車站及機場。

根據外務省官網資料，「傳染病危險情報」等級共分為4級，等級1是須十分注意；等級2是非必要勿前往當地；等級3是勿前往當地；等級4是撤離當地且勿前往當地。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1090131