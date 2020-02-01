德國確診武漢肺炎第7例 與前例同公司

（中央社法蘭克福31日綜合外電報導）德國今天證實確診第7起2019新型冠狀病毒病例，患者是在巴伐利亞邦一家汽車零件供應商的男性員工，先前確診的病例中，有5人也在這家企業工作。

德國當局今天稍早發現第6起病例，患者是汽車零件供應商「偉博思通」（Webasto）一名男性員工的孩子。

巴伐利亞邦衛生廳在聲明中表示：「至此，目前在巴伐利亞共有7起已知新型冠狀病毒病例。」路透社報導，巴伐利亞邦衛生廳明天會公布更多細節。

2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）起源於中國湖北省武漢市，會引起類似流感的症狀，首度在今年一月初被證實為新型冠狀病毒。中國國家衛生健康委員會統計，到31日午夜為止，累計確診病例1萬1791起、死亡病例259起；在亞洲其他地方、歐洲、北美洲、澳洲等至少25國也通報超過130起病例。

偉博思通公司今早表示，又有兩名員工接受新型冠狀病毒檢驗呈陽性。這家公司這週開始公布其他員工的病情，在中國以外，全球最早的新型冠狀病毒人傳人病例就出現在這裡。

偉博思通公司表示，這兩名新近診斷出來的患者之一是一名在德國的德國人，另一人是在上海的中國人，兩人都入院治療。

偉博思通公司說，所有在德國確診的7例中，有5名德國人、2名中國人，他們都在偉博思通公司的巴伐利亞邦史托克多夫（Stockdorf）總部參加過不同的長時間會議。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090201