英媒：英國考慮禁過去2週曾赴中國旅客入境

（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）2019新型冠狀病毒疫情全球延燒，有些國家停發中國旅客簽證或禁止中國班機入境，英國尚未有動作，但據傳英國政府正考慮禁止過去2週曾到過中國的旅客，以及中國班機入境。

「每日郵報」報導，政府正在考慮禁止所有來自中國的直航班機，並拒絕過去2週曾到過中國的外國公民入境。報導指出，據了解英國政府的決定必須考慮是否能和其他國家協調，包括歐洲聯盟。

義大利先前對中港澳與台灣下達禁飛令，據稱對其他歐洲國家造成困擾，同屬歐盟、適用人員自由流動規定的國家希望能協調出「聯合措施」。雖然英國技術上在1月31日脫歐，但直到今年底的過渡期仍適用所有歐盟決定。

英國截至5日共有468人接受2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）檢測，466人為陰性，2人為陽性，從1月31日起人數並未增加。然而，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）3日在下議院表示，防範武漢肺炎疫情是一場馬拉松，將會持續好幾個月。

雖然英國目前確診人數仍在個位數，但恐慌已經蔓延，不僅亞裔人士受到異樣眼光的消息時有所聞，英國媒體也報導中國旅客持續入境的消息，網友反應激烈。

英國航空公司（British Airways）雖然已經停飛往返中國直航班機，但英國尚未宣布全面禁止來自中國的班機入境，目前維珍航空（Virgin Atlantic）仍有往返北京的直航班機。

「每日郵報」指出，隨著數千名旅客持續湧入英國，恐讓英國新型冠狀病毒疫情升溫。

報導稱，雖然美國、澳洲、紐西蘭、義大利、台灣與越南都禁止中國旅客入境，但4架巨大客機今天依舊會按照表定計畫降落倫敦希斯羅機場，分別來自北京、上海與廣州等地，預料有多達1200人入境。

英國網友對於政府大感不滿，在「每日郵報」臉書相關新聞的留言中大罵。有網友稱：「政府是想要減少英國人口嗎？讓上千名有可能感染的人入境，而沒有強制隔離，是在造成更多感染。」

報導也拿美國政府措施對比，批評英國政府決策不夠力。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）將新型冠狀病毒疫情定調為「國家公衛緊急事件」，下令美國公民禁止前往中國，但英國政府卻只是建議性質。

此外，美國政府下令湖北省返美的美國公民將面臨最長達14天的強制隔離，但英國卻侷限自武漢返英的公民，至於從中國其他地區返英的民眾，政府則是建議有相關症狀再開始隔離。

至於正在試圖聯繫的從武漢抵英失聯乘客，由於有1304人已經突破潛伏期，目前僅有42人失聯。（編輯：林治平）1090206