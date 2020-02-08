法國出現群聚感染 新增5名英籍武漢肺炎確診

（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）法國衛生部長布辛今天表示，法國上薩瓦省新增5名英國籍武漢肺炎確診病例，包括4名成人與1名孩童遭到群聚感染。總理菲力普召開緊急會議，採取防疫措施，避免疫情擴大。

針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）新增確診病例，總理菲力普（Edouard Philippe）今天中午與衛生部長布辛（Agnes Buzyn），及其他相關單位召開緊急會議，防堵武漢肺炎疫情擴散。

上薩瓦省（Haute-Savoie）省長藍柏（Pierre Lambert）說，目前當務之急是調查病患的接觸史，尤其是9歲孩童參與的學校，並呼籲與病患有過接觸的人應居家自主管理，若出現疑似症狀，必須盡快與醫療單位聯繫。

一位武漢肺炎感染病患1月24日從新加坡入境法國的英國公民，入境後前往親友居住的阿爾卑斯區小木屋，日前回到英國，並於昨晚確診，曾與其同住的11名英國公民獲知後立即到醫院接受檢查，其中5人呈現陽性反應。

布辛指出，目前5人情況都不嚴重，其餘6人也留在醫院持續觀察。

由於新增病患皆為英國籍，法國政府將與英國當局密切聯繫與合作。

另外，法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）也表示，針對1月20日到22日在新加坡的專業會議，已經展開國際調查，追溯是否有人與這一位感染者近距離接觸，以降低國際傳播的風險。

加上先前的6名新型冠狀病毒病例，法國確診人數為11人。日前自武漢撤回僑民檢疫後並無人感染武漢肺炎。(編輯：王永志)1090208