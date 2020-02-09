武漢肺炎延燒 新加坡超市限購民生用品防囤貨

新加坡職總平價超市從9日起限制紙類產品、米、速食麵與蔬菜購買數量，希望消費者莫囤積貨物，圖為超市貨架上的速食麵。中央社記者黃自強新加坡攝 109年2月9日

（中央社記者黃自強新加坡9日專電）武漢肺炎疫情延燒，新加坡提升「疾病爆發應對系統」等級到橘色警示，有民眾赴超市搶購民生用品，新加坡職總平價超市今天起限制紙類產品、米、速食麵與蔬菜購買數量。

新加坡媒體聯合早報、新傳媒8頻道新聞報導，每名消費者最多只能購買4袋紙類產品，包括衛生紙、面紙與廚房紙巾；2袋米；4袋速食麵，以及最多新幣50元（約新台幣1000元）蔬菜。

新加坡7日提升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級，從黃色調高到橘色警示。由於橘色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

新加坡也出現民眾赴超市搶購民生用品的現象，全島超市人潮湧現，部分諸如速食麵、衛生紙與白米等民生用品均遭搶購。

新加坡今天再添3起武漢肺炎確診病例，目前累計病例總數達43起。

總理李顯龍8日針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）發表聲明指出，新加坡有足夠的柴米油鹽、速食麵與罐裝食品，衛生紙也貨源充足，如果民眾均赴超市購搶，肯定無法滿足需求。

職總平價超市指出，日常生活必需品貨源穩定，限制購買數量，只是希望消費者不要囤積貨物。

新加坡職總平價合作社已成立47年，是新加坡最大的連鎖超市，有146家分店，包括職總平價超市、平價Finest精品超市（FairPrice Finest）與平價Xtra霸級市場（FairPrice Xtra）等連鎖店。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：林憬屏）1090209