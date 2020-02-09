武漢肺炎 馬來西亞確診病例增至17例

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，今天新增1起2019新型冠狀病毒確診病例，患者是透過人傳人的方式受到感染，這是馬來西亞第17起確診病例。

諾希山發表聲明表示，這名馬來西亞患者是第9名確診患者的岳母，由於她曾與確診患者在農曆新年期間同桌吃飯，之後雖然沒發燒，但出現頭暈、盜汗和乏力的現象。當女婿確診後，縣衛生局要求所有曾與患者接觸的人都提供樣本，化驗結果今天出來，證實這名65歲的婦女感染武漢肺炎。

這名患者有多種慢性病，包括高血壓、糖尿病及半身不遂，同時有心臟病。不過，她已在醫院隔離接受治療，情況穩定。

第9名2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例是41歲馬來西亞男子。他近期到新加坡開會時受到感染，目前在醫院治療中。

截至目前為止，馬來西亞的17起確診病例包括5名馬來西亞人與12名中國籍遊客，其中有2名中國籍遊客已痊癒出院，目前仍在接受治療的患者為15人。

馬來西亞醫生是採用治療愛滋病感染的「抗逆轉錄病毒藥」療法來醫治，隨著患者的康復，馬來西亞醫院將持續嘗試這個療法來醫治武漢肺炎的病患。（編輯：郭中翰）1090209