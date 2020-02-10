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武漢肺炎馬來西亞確診累計18例 患者曾訪中國

最新更新：2020/02/10 14:42

（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）馬來西亞衛生總監諾希山宣布，今天新增一起2019新型冠狀病毒確診病例，累計共18例。患者近期曾到過中國，回國後發現身體不適，進院檢查後發現感染武漢肺炎。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天發表聲明表示，這名31歲男子目前在澳門工作，2月1日返回馬來西亞過年之前曾到過中國，並在3日感到不舒服與咳嗽，看醫生吃藥後也沒有好轉，到了7日決定到醫院接受檢查。

聲明表示，當時患者先是檢測罹患普通肺炎，隨後進一步檢查發現，這名男子患有嚴重急性呼吸道感染（SARI）。到了9日則確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），目前正接受隔離與治療。同時，衛生部也指示地方衛生局採取調查行動，追蹤親密接觸者，以及採行預防和監控措施。

聲明最後強調，衛生部已採取必要防範措施，並會向各界報告最新疫情進展，呼籲民眾切莫恐慌。

截至目前為止，馬來西亞的18起確診病例包括6名馬來西亞人與12名中國籍遊客，其中有2名中國籍遊客已痊癒出院，目前仍在接受治療的患者為16人。（編輯：陳惠珍）1090210

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