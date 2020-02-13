歐洲議會批准越南與歐盟自貿協定 最快7月生效

（中央社河內13日專電）越南與歐盟自由貿易協定（EVFTA）批准程序繼續邁前一步，12日獲得歐洲議會（EP）表決通過。EVFTA再經越南國會審議通過後，最快今年7月生效。

越南與歐盟於2012年啟動自由貿易協定（FTA）談判，經過14輪洽談，雙方於2015年底宣布達成協議，經過法律審查後，歐盟於2017年提議將FTA區分為EVFTA及投資保護協定（EVIPA）。

越南與歐洲聯盟去年6月底在河內簽署EVFTA及EVIPA，這2項協定在正式實施之前，必須先在歐洲議會通過，EVIPA除了歐洲議會外還須有各成員國議會批准通過後才能生效。

越南快訊新聞網站12日報導，歐洲議會12日以401票支持、192票反對和40票棄權的表決結果通過EVFTA；以407票支持、188票反對和53票棄權的結果通過EVIPA。

報導說，EVFTA和EVIPA獲得歐洲議會批准通過後，越南工商部等部門馬上召開記者會，表示越方將加快批准EVFTA的相關流程，預計提交今年5月開議的國會審議。

越南外交部副部長裴青山（Bui Thanh Son）表示，歐洲議會首次通過與發展中國家的高品質FTA協定，凸顯歐盟繼續促進符合規則的貿易和投資自由化的決心。他說，這2項協定將為越南與歐盟帶來巨大經濟利益，有助推動雙方關係發展。

越南工商部部長陳俊英（Tran Tuan Anh）表示，若批准相關事宜順利進行，EVFTA最快今年7月上路生效。他說，在武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情對越南經濟帶來負面影響的情況下，EVFTA生效後，將為越南企業出口到歐盟市場提供巨大機會。

根據EVFTA協定，越南將與歐盟28個經濟體互享關稅優惠，協定一旦生效後，歐盟立即取消越南進口稅目85.6%左右，占越南對歐盟出口金額的70.3%。

另一方面，由歐盟出口到越南也將有48.5%的稅目立刻被取消，占歐盟對越南出口金額的64.5%；雙方貨品99%的關稅將在10年內陸續取消。

越南是繼新加坡之後第2個與歐盟簽署FTA協定的東南亞國家。

越南工商部數據顯示，2019年越南對歐盟出口金額達414.8億美元（約新台幣1兆2547.7億元）。從歐盟進口額達149.1億美元，歐盟是僅次於美國的越南第2大出口市場。（編輯：陳惠珍）1090213