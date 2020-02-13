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北韓未通報武漢肺炎確診病例 當局仍加強防疫

最新更新：2020/02/13 16:45

（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓尚未公開宣布境內有任何武漢肺炎確診病例，但北韓中央通信社（KCNA）報導，當局已加強防疫工作並延長隔離檢疫期，且派遣紅十字會人員至國內各地。

北韓媒體昨天宣布，隔離檢疫期已延長至30天，所有政府機構及住在北韓的外籍人士預計都要「無條件」遵守這項規定。

北韓中央通信社報導提到：「武漢肺炎疫情擴散成為一個嚴重的問題，可能釀成國際災難。」

北韓早已是全球最封閉國家之一，如今當局又暫停往返鄰國的航班和火車，針對近期來到北韓的外籍人士採取長達數週的強制隔離措施，暫停國際旅遊且幾乎完全禁止跨境旅遊。

世界衛生組織（WHO）11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

南韓部分媒體報導，北韓有數起武漢肺炎確診病例，其中可能包含死亡病例，但駐北韓首都平壤的WHO官員告訴「美國之音」（Voice of America），他們尚未接獲任何確診病例通報。

北韓國營媒體還報導，北韓紅十字會已派遣人員至國內「相關地區」，以展開公共教育並追蹤可能出現症狀的民眾。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090213

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