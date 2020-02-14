武漢肺炎衝擊 美輸中冷藏雞肉貨櫃改道台港韓越

（中央社芝加哥13日綜合外電報導）美國雞肉出口貿易組織表示，裝載冷藏雞肉貨櫃的貨船從美國航向中國，因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而被改道至台灣、香港、南韓及越南港口。

路透社報導，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病在全球貨櫃海運貿易造成混亂，中國消費者和勞工因疫情而足不出戶，人們延後到商店購物或上館子，港口卸貨速度也放緩。

美國家禽及蛋出口委員會（USA Poultry & Egg Export Council）主席薩姆納（Jim Sumner）今天說，中國的港口已無空間堆放冷藏貨櫃，這種貨櫃卸下後，必須要有地方插電，維持冷凍肉類及其他食品的低溫。

一名洛杉磯港口碼頭公司經理說，由於缺乏可用電力，冷凍及冷藏食品正逐漸腐敗。

美中兩國上個月宣布簽署第一階段貿易協議後，中國正準備增加美國牛肉及雞肉進口量，美國貨物未能順利卸下的延誤問題在此背景下發生。

薩姆納表示，美國禽肉出口商從貨物運輸業、港口及政府官員處得知，為增加中國儲備量所需的醫療用品及豬肉運輸獲准進入中國港口，其餘一切貨物都被視為次要，不准入港，「中國現在基本上已經關閉了」。

上週，泰森食品公司（Tyson Foods）執行長懷特（Noel White）說，公司仍運送肉品到中國，訂貨紀錄上也有訂單，但疫情引發了問題。2019年冠狀病毒疾病在中國已造成超過6萬3800人感染、近1500人死亡。

位於馬里蘭州的帕度農場（Perdue Farms）表示，公司紀錄上有訂單，也正密切注意港口狀況。

薩姆納說，估計目前有300個到400個轉運中的冷藏禽肉貨櫃正在改道，約80%的產品是雞爪，其餘是雞肉和火雞食品。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1090214