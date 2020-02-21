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韓國武漢肺炎延燒 今添100確診累計204例
首頁 / 國際

鑽石公主號撤僑又11人確診 美武漢肺炎增至26例

最新更新：2020/02/21 16:41

（中央社內布拉斯加州20日綜合外電報導）美國內布拉斯加大學醫學中心表示，大多數在院內隔離觀察的「鑽石公主號」郵輪美籍乘客武漢肺炎檢驗呈陽性反應，13人有11人確診。美國目前確診病例攀升至26例。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，醫學中心今天發表聲明表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認內布拉斯加公共衛生實驗室（Nebraska Public Health Lab）檢驗報告，結果顯示13名病患有11人確診武漢肺炎，其餘兩人檢驗呈現陰性。

美國政府先前撤離停泊日本橫濱港的「鑽石公主號」上大多數美籍旅客，其中10名武漢肺炎檢驗呈陽性反應的旅客和3名配偶被送往內布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）接受治療。

專為重大疫情設立的內布拉斯加大學醫學中心先前處理過伊波拉（Ebola）疫情，現在則處理武漢肺炎。

醫學中心緊急情況管理和生物防範醫療執行主任舒威德海姆（Shelly Schwedhelm）管理臨床的隔離和生物防護單位，她告訴CNN，其中幾位病患在日本檢驗時已呈現陽性，但另外一些人「檢驗結果不明」。

聲明表示，數名患者出現輕微症狀，但其他人並未出現任何症狀。

美國疾管中心發言人凱利（Bert Kelly）告訴CNN，他們已確認過檢驗報告，將美國武漢肺炎的確診病例提高到26例。（譯者：黃靖貽/核稿：陳政一）1090221

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