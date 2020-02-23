日本沖繩首例武漢肺炎女司機 近期將出院

（中央社東京23日綜合外電報導）日本沖繩縣政府今天公布新一波武漢肺炎病毒檢查結果，13人全數呈現陰性，包括複驗的沖繩縣首例確診病患，由於這名女司機已連續2次檢查都是陰性，預料近期將可出院。

沖繩縣政府14日確認縣內一名60多歲女性計程車司機感染武漢肺炎，是沖繩縣首例。女司機曾在發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號本月一日泊靠那霸港時，搭載下船觀光的旅客。

另一名住在縣內的60多歲男性計程車司機19日確診武漢肺炎，是沖繩縣第2起病例，跟首例的女司機同樣都有搭載過鑽石公主號遊輪旅客。

日本沖繩時報報導，沖繩縣政府公布新一波13人武漢肺炎檢查結果全是陰性，包括沖繩縣內首例確診病患女司機。

不過，沖繩縣第3例病例是一名住在豐見城市的80多歲男性，並沒有跟鑽石公主號上旅客及前2例的2名計程車司機有所接觸。由於無法追查感染途徑，沖繩縣政府憂慮可能發生社區傳播，持續進行調查。

日本琉球新報報導，沖繩縣政府今天表示，住在沖繩本島南部的60多歲女司機，經過再次病毒檢查已確認陰性。

這名女性計程車司機確診後住進縣內傳染病指定醫院，已達到連續2次檢查都呈現陰性的出院標準，預料近期將可出院。

沖繩縣政府從22日到23日針對女司機以外12人進行檢查，全數呈現陰性。由於女司機檢查已呈現陰性，目前沖繩縣內確診武漢肺炎的病例從3例減至2例。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090223