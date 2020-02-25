世衛聯合小組抵義大利 助控疫情遏止人傳人

（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）世界衛生組織24日晚宣布與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）組成的聯合專家小組已抵達義大利，將協助控制武漢肺炎疫情，目前的重點工作是遏止進一步的人傳人。

根據義大利新聞社（ANSA）今天報導，遭受武漢肺炎襲擊的義大利北部出現第7起死亡病例，確診數增至逾220例。

世衛組織歐洲區晚間發布新聞稿表示，由世衛與歐洲疾病預防管制中心合組的聯合專家小組今天抵達義大利，工作任務包括臨床管理、感染預防和控制、監測等領域支援控制疫情，現階段重點工作是遏止進一步的人傳人。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，將協助會員國一起應對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），關於義國情況此時需為預防局部擴散做好準備，採取措施防止持續傳播，並保護衛生工作者。

克魯格指出，世衛在義大利政府支持下正致力協助控制疫情爆發及管理病例，現在是團結合作時刻，一起努力保護所有人的健康。

雖然武漢肺炎在中國境外人傳人仍有限，但義國政府採取嚴厲措施防止病毒持續傳播，包括從23日起封鎖11個疫情爆發城鎮，24日對周邊地區祭出限娛令，暫停一切文化、娛樂、宗教、體育活動。米蘭、威尼斯等觀光重鎮首當其衝。（編輯：韋樞）1090225