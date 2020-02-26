泰國新增3起武漢肺炎病例 2人曾赴北海道

（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）泰國今天宣布增加3起武漢肺炎病例，3人都是泰國人，是同一家族成員，其中2人有日本旅遊史，當中1人醫院檢查時隱瞞行程，院方指病患置醫護人員於風險中。

泰國公共衛生部常務次長蘇坤（Sukhum Kanchanapimai）早上宣布，泰國再新增3起病例，累計達到40名確診病例。

這3人都是泰國人，屬相同家庭成員，2人曾赴北海道旅遊，研判是回家後再傳染給第3人。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，3起確診案例中，一名泰國老翁23日因咳嗽發燒，赴BCare醫療中心檢查。他表示沒有海外旅遊史，醫院診斷有肺炎後入院。隔天肺部專家詢問是否曾經赴海外，老翁仍堅稱近期沒有出國旅遊。

同一天稍晚老翁坦承去過日本，醫院立刻隔離，診斷後確認為武漢肺炎。醫院發出聲明指出，病人隱瞞旅遊史，將醫院30位醫護人員置於感染風險。醫護人員目前檢測都是陰性，未來14天仍要篩檢。

泰國政府24日將武漢肺炎列為危險傳染性疾病，為避免擴散，官方可要求相關人員發現疑似案例後，3小時內須通報，也可強制隔離病人，甚至關閉場所。（編輯：廖漢原）1090226