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首頁 / 國際

與冠狀病毒撞名 可樂娜母公司中國損失50億元

最新更新：2020/02/29 19:50
受到旗下可樂娜啤酒（Corona）英文名稱與冠狀病毒（coronavirus）撞名拖累，全球釀酒業巨擘安海斯-布希英博集團在中國的利潤損失逾50億元。（圖取自維基共享資源；作者N-Lange.de，CC BY-SA 3.0）
受到旗下可樂娜啤酒（Corona）英文名稱與冠狀病毒（coronavirus）撞名拖累，全球釀酒業巨擘安海斯-布希英博集團在中國的利潤損失逾50億元。（圖取自維基共享資源；作者N-Lange.de，CC BY-SA 3.0）

（中央社比利時魯汶29日綜合外電報導）受到旗下可樂娜啤酒（Corona）英文名稱與冠狀病毒撞名拖累，全球釀酒業巨擘安海斯-布希英博集團在中國的利潤損失逾50億元，面臨10年來營業成績最糟的一季紀錄。

英國「獨立報」（The Independent）報導，安海斯-布希英博集團（Anheuser-Busch In Bev）旗下擁有世界最知名的啤酒品牌，包括百威啤酒（Budweiser）、時代啤酒（Stella Artois）、貝克啤酒（Beck's）以及可樂娜。

但自2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在中國延燒至今2個月來，安海斯-布希英博集團的利潤在中國面臨1.7億美元（新台幣約50億元）損失，而這時候正逢中國農曆春節假期，原本應該是銷售旺季。

此一損失讓安海斯-布希英博集團必須削減執行長的獎金，並預告著即將陡然大跌的季利潤。

安海斯-布希英博集團相信，利潤下滑是因為中國民眾減少外出前往公共場合，以免感染武漢肺炎。由於許多酒吧與餐廳被強迫關閉，也衝擊到夜生活經濟。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090229

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