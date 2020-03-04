羅哈尼：武漢肺炎幾乎影響伊朗所有省份

（中央社記者何宏儒安卡拉4日專電）伊朗總統羅哈尼今天表示，武漢肺炎疫情幾乎已經影響境內所有省份。日前指控華府稱願幫抗疫是「作秀」的德黑蘭態度似有軟化。羅哈尼說，「第一步至少要解除藥品制裁」。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）今天在內閣會議中表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）幾乎已經影響境內所有省份。

他說：「這是一種廣為散播的疾病，幾乎已經進入我們所有省份。在某種意義上來講，這是全球性疾病。」

半官方的梅爾通訊社（Mehr news agency）報導，羅哈尼「承諾...會在最短時間之內將死亡數降到最低，並且度過難關」。

羅哈尼對站在抗疫最前線的醫療人員表示感謝，並且痛批「敵人」利用這場疫情製造假新聞，藉以擾亂伊朗人民的寧靜和對政府的信賴。

羅哈尼說：「他們公布假數字、發表虛妄說法，聲稱從感受到病毒的第一天開始就沒有對人民吐實。衛生部奉命傳達統計數字，讓人民知道有多少人遭到感染或不治，以及已經採行哪些措施。」

美國總統川普（Donald Trump）2月29日說：「假如我們在這個問題上能幫助伊朗人，我們絕對願意這麼做…他們只要開口就行了。」

不過伊朗拒絕接受美國幫忙，並且指控，針對伊朗實施制裁和「最大壓力」政策的川普，是為了「作秀」而提供援助。伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）2日說：「我們懷疑美國的意圖，我們不指望這種援助。」

羅哈尼今天對此回應：「不幸的是，在糧食和藥品上對人民進行制裁，而且於過去兩年對伊朗民族採行最惡毒行動的人，現在戴上同情的面具說要設法幫助。如果你們是誠懇的，那麼至少在藥品上解除制裁，這是第一步。」

報導指出，截至今天，伊朗通報感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診2922例、92人不治。（編輯：韋樞）1090304