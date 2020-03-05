印度武漢肺炎確診達29例 出現社區傳播

（中央社記者康世人新德里5日專電）印度衛生與福利部今天上午發出聲明，確認印度最大線上支付公司Paytm一名員工感染武漢肺炎確診，且出現社區傳播病例。印度迄今武漢肺炎病例累計達29例。

另外，當局追蹤從班加羅爾（Bangalore）搭巴士前往海得拉巴（Hyderabad）工程師接觸的人群時，傳出有2人被檢出陽性。但泰倫加納省（Telangana）衛生廳長拉堅德（Etela Rajender）昨晚僅宣布出現兩名疑似病例。他說，還在等中央政府機構批准確認。

印度衛生與福利部表示，由於當局除發現和旅行有關的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例外，還觀察到一些社區傳播的病例，已決定讓各省及縣市區政府參與。由各省組成縣市區、街道和村級快速反應小組，來應對疫情的緊急處理。

印度政府也要求私營部門參與武漢肺炎疫情的管理與防治，印度衛生與福利部今晚與關鍵合作夥伴開會討論相關對策。

這份聲明說，印度迄今總共對3542個樣本進行檢測，截至目前為止，共有29個樣本在武漢肺炎病毒檢測時呈現陽性。當局正在檢測92個樣本，並重新確認23個樣本。

對於有員工感染武漢肺炎，Paytm發言人說，古爾岡（Gurgaon）辦公室的一名員工最近剛從義大利度假回來，被驗出呈陽性反應，正接受適當治療。公司並採取防範措施，建議這名確診員工所屬團隊成員立刻進行健康檢查。

確診的Paytm員工今年26歲，已被安排在新德里薩夫達君醫院（Safdarjung Hospital）隔離治療。

Paytm發言人指出，公司建議所有員工這幾天都在家工作，這段期間將對所有辦公室進行消毒，這對Paytm日常營運不會有任何影響，服務將照常。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述哈雅納省衛生廳秘書長艾若拉（Rajiv Arora）談話說，區政府及快速反應小組4日晚拜訪Paytm辦公室進行監控和消毒，小組保持警惕，防止汙染擴散。

艾若拉指出，快速反應小組已著手收集在Paytm古爾岡辦公室工作150到200名員工的姓名和地址，以進行監控。若有需要，小組將找到這些員工進行檢查和立即做病毒檢測。（編輯：馮昭）1090305