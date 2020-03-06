武漢肺炎疫情撼動經濟 亞太地區估損6兆元

（中央社香港6日綜合外電報導）亞太地區各國疲於對抗武漢肺炎，信用評等公司標準普爾（S&P）今天警告，這場疫情可能令亞太地區今年經濟損失逾2000億美元（約6兆元台幣），並創下逾10年來最低的成長率。

標準普爾一份報告指出，在最糟的情況下，中國的經濟成長率可能低於3%；至於日本、澳洲和香港可能處於衰退邊緣。

武漢肺炎去年12月底在中國爆發後，疫情至少已經蔓延85個國家，疫情對經濟的影響令投資人苦惱，這樣的恐懼重擊全球市場。

標準普爾預期，亞太地區今年的經濟成長率為4%，供需衝擊帶來2110億美元的經濟黑洞，將是2008年全球金融危機造成經濟萎縮以來的最差表現。相較下，去年12月估算的今年亞太地區成長率為4.8%。

標準普爾說，亞太經濟前景已經因為武漢肺炎在全球延燒而變得暗淡，「這將造成日本、韓國國內供需衝擊，這表示，美國和歐洲形成的外部需求會轉弱」。

報告認為中國今年經濟成長率為4.8%，為30年來最低。早在疫情出現之前，中國經濟就已受挫。

然而報告又說，在最壞的情況下，也就是在復工後又出現局部疫情復發，使中國政府再次對一些活動祭出限制，那麼經濟成長就可能崩落到只有2.9%。

至於香港去年遭遇自2008年以來的首度衰退後，今年可能進一步萎縮。

在全球旅遊業因武漢肺炎疫情而風雨飄搖的情況下，經濟成長平均約有10%來自旅遊業的香港、新加坡、泰國與越南將受創最大。

但標準普爾也說，各經濟體可能出現健康的反彈。報告指出：「如果全球疫情在第2季出現獲得控制的跡象，那麼U型復甦就可能延後到第3季出現。」

報告稱：「我們認為，武漢肺炎不會永久損害勞動力、資本存量和生產率，因此到了2021年底，亞太區各經濟體聘用的人力和產出應能如同沒有疫情時期一般。」（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）1090306