武漢肺炎巴西新增5確診病例 累計13起

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西衛生部今天更新數據指出，巴西新增5起武漢肺炎確診病例，累計13起，其中10起在聖保羅州，里約熱內盧、聖埃斯皮里圖和巴伊亞3州各一起。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在巴西持續蔓延，衛生部公布累計13起，另外還有768起疑似病例，其中222起在聖保羅州。

新增5起確診病例中，4起患者住在聖保羅市，最近造訪過美國、義大利和英國。

第5起病例是一名34歲女性，住在東北部巴伊亞州（Bahia）Feira de Santana市，2月25日自義大利返回巴西後出現發燒和呼吸系統問題，經檢測後證實感染新型冠狀病毒，目前無症狀，在家隔離。

另外，聯邦特區還有一名52歲女性曾在2月25日至3月2日造訪英國和瑞士，日前住進巴西利亞地方醫院深切治療室。衛生部未公布她的健康狀況，只說第一次新型冠狀病毒檢測呈陽性，現在等候二次檢測結果。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）指出，鑒於受新型冠狀病毒影響的國家和病例數量持續增加，政府將停止採用監視旅行者的國家名單。從現在起，只要是從國外旅行回來並出現至少兩種症狀（發燒、咳嗽、身體疼痛或呼吸困難）的人，都將列為疑似病例調查。

曼德塔還說，政府將加強防疫措施，擴大基本保健單位（衛生所）服務，並公布條例詳細說明隔離檢疫的規定和準則。

衛生部還建議有出現感冒症狀的人自我規律，企業應開放鼓勵員工在家遠距工作，協助應對疫情。

由於新型冠狀病毒疾病疫情，世界經濟論壇（WEF）執行委員會今天決定取消預定4月28至30日在聖保羅市舉行的會議。

聖保羅國際車展籌備公司本週也宣布取消11月的展會，但表示原因是各大汽車公司需要高額投資參展，與新型冠狀病毒疾病無關。（編輯：馮昭）1090307