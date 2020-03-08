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拉丁美洲武漢肺炎首例死亡 阿根廷6旬男有慢性病史
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義大利確診數暴增 封城措施逾千萬人受影響

最新更新：2020/03/08 10:51

（中央社羅馬7日綜合外電報導）為遏止武漢肺炎疫情擴大，義大利政府今天宣布將隔離金融重鎮米蘭（Milan）及觀光勝地威尼斯（Venice）周遭逾1000萬名居民，期限到4月3日止。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）和其他媒體今天公布政府法令草案，內容說明4月3日前，民眾進出隔離名單上的地區將遭到嚴格限制。

目前相關報導和法令草案都未說明隔離措施開始生效的確切時間；「晚郵報」指出這項法令「即將生效」，違反隔離措施者可能遭到關押。

中國湖北省武漢市去年底爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）以來，疫情已嚴重擾亂金融市場，也癱瘓全球產業供應鏈。

義大利政府正處於全球對抗武漢肺炎戰役最前線。

路透社報導，義大利過去24小時新增確診病例暴增逾1200例，過去2週感染人數高達5883人，233人病故。

病毒目前擴散到義大利全境20個大區，死亡首例出現在醫療資源較不完備的義南地區。

米蘭為義大利金融重鎮，人口近140萬，所屬的倫巴底大區（Lombardy）全區居民為1000萬，是義大利最富有的大區之一。

政府法令隔離地區還包括威尼斯周圍的威尼托大區（Veneto）部分地區，以及艾米利羅馬那大區（Emilia-Romagna）的帕瑪市（Parma）和里米尼市（Rimini），這3座城市人口總和約為54萬人。

根據法令，遭封鎖的地區將關閉所有博物館、健身房、文化中心、滑雪度假村、游泳池。

法令也對所有醫護工作者下達禁休令，還暫停婚禮、葬禮和運動賽事，並鼓勵各行各業盡可能在家工作。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090308

影片來源：Fanpage.it

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